Шумахер находится в стабильном состоянии - СМИ

Во вторник Шумахеру сделали вторую операцию, после которой были отмечены некоторые улучшения его состояния. Ранее глава отделения реанимации и интенсивной терапии госпиталя Гренобля заявил, что знаменитый гонщик находится в критическом состоянии.

”Ночью и сегодня утром Михаэль находится в стабильном состоянии”, - приводит слова Кем РИА «Новости» со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Она отметила, что это ”хорошая новость”. ”Новая пресс-конференция будет только в случае, если будут изменения”, - добавила Кем в очень коротком заявлении журналистам.

Как сообщалось, утром 29 декабря, катаясь на лыжах во французском Мерибеле, Шумахер ударился головой о камни. На вертолете 44-летний экс-гонщик был доставлен в больницу Мутье (в 15 километрах от места падения), а затем в Гренобль. Врачи ввели Шумахера, у которого были диагностированы серьезные повреждения головного мозга, в состояние искусственной комы.