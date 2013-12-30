Футболиста Илью Цымбаларя похоронят в Одессе

Об этом сообщает официальный сайт ФК Черноморец, воспитанником школы которого был Цымбаларь.

"Гражданская панихида пройдет в понедельник, 30-го декабря, в 13–00 у главного входа стадиона «Черноморец». Илья Цымбаларь будет похоронен на Таировском кладбище", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН ранее, в Одессе 28 декабря умер известный футболист, мастер спорта Илья Цымбаларь. Как сообщили УНИАН в футбольном клубе «Черноморец» со ссылкой на информацию футбольного агента и друга Цымбаларя Романа Орещука, футболист скончался на 45-м году жизни, поздно вечером, по предварительным данным, от сердечной недостаточности.

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Илья Цымбаларь родился в Одессе 17 июня 1969 года. Футбольную карьеру начал в 1986-м в команде «Черноморец». В 1993-99-х выступал за «Спартак» (Москва). Являлся игроком сборной Украины, России. С 2003 года перешел на тренерскую работу.

6-кратный чемпион России (1993, 1994, 1996–1999), 4-кратный обладатель Кубка России (1994, 1998, 2000, 2001), обладатель Кубка Украина (1992), лучший футболист России-1995.