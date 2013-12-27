Строительство олимпийских объектов в Сочи завершено

Мэр Сочи Анатолий Пахомов сообщил, что строительство объектов и их инфраструктуры в рамках подготовки к Олимпиаде завершены. Олимпийские игры пройдут с 7 по 23 февраля.

Об этом пишет Спорт-Экспресс.

– Наследие Олимпиады сегодня – это более 400 объектов, 140 из которых перейдут в собственность муниципалитета, – говорит Пахомов. – В Сочи за период подготовки к Олимпиаде 2014 года построено: более 360 километров дорог и мостов, 102 автомобильных мостовых сооружения протяженностью более 27 километров, 54 железнодорожных мостовых сооружения протяженностью более 16 километров, более 201 километра железнодорожного полотна и 22 тоннеля.

Сочи – первый город в России, где внедрен принцип "ноль отходов". Обе городские свалки закрыты, а все отходы вывозятся за пределы курорта.