ФК "Барселона" откроет представительство в Сумах

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Сумах, сообщил экс-председатель Сумской облгосадминистрации, председатель Федерации футбола Сумской области Юрий Чмырь, который 16 декабря был назначен на должность заместителя главы Администрации Президента Украины.

«Руководство ведущего футбольного клуба Испании официально подтвердило открытие филиала в Сумской области. Это – серьезный шаг к развитию профессионального футбола в области. Стандарты и лучшие традиции клуба «Барселона» будут распространяться на территории региона. Поддержка руководства области даст толчок юным воспитанникам сумской «Барсы» попасть в большой футбол», – подчеркнул Чмырь.

По его словам, официальное соглашение с ФК «Барселона» будет подписано в январе следующего года, а договоренности о создании в Сумах на территории детского футбольного центра «Барса» филиала ведущего испанского клуба было достигнуто в октябре во время посещений центра представителями клуба во главе с директором департамента по открытию академий ФК «Барселона» Реесом Монтесиносом. Тогда испанская сторона выразила готовность начать в Сумской области масштабную работу по созданию своего представительства, которое бы работало здесь по клубным стандартам. Местом расположения филиала был избран детский футбольный центр «Барса», который открылся в прошлом году и где сейчас занимаются около 800 спортсменов.

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«Подобное представительство ФК «Барселона» станет первым не только в Украине, но и на территории стран СНГ», – подчеркнул Чмырь.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович, который находился 4 июня с рабочей поездкой в Сумской области, заявил, что в Украине необходимо готовить программу развития футбола. Янукович назвал Сумскую область одним из лидеров в развитии детского футбола.

Детский ФЦ «Барса» создан в мае 2012 года с целью популяризации детского футбола, привлечения детей и подростков к занятиям футболом, а также выявлению талантов в Сумской области для дальнейшей передачи в профессиональные клубы Украины и Европы. Учеба в заведении бесплатная.