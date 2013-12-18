УЕФА обнародовал регламент проведения чемпионата Европы 2016 года - СМИ

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал регламент проведения чемпионата Европы по футболу 2016 года во Франции, который был одобрен на заседании исполнительного комитета организации 12 декабря в испанском Бильбао. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Турнир, в котором впервые в истории примут участие 24 сборные, пройдет с 10 июня по 10 июля в десяти городах Франции.

В квалификации сыграют 53 сборные. Они будут поделены на группы по пять-шесть команд в каждой. Две команды, занявшие в группах первые два места, и лучшая сборная среди команд, занявших третьи места, попадут на турнир напрямую. Восемь остальных сборных, занявших третье место в своих группах, определят в стыковых матчах еще четырех участников финальной стадии. Франция на правах хозяйки турнира от отборочного этапа освобождена. Жеребьевка квалификации пройдет во французской Ницце 23 февраля 2014 года.

Изменилась также схема проведения матчей в "игровую неделю". Новая концепция предполагает проведение встреч с четверга по вторник. Субботние и воскресные матчи будут начинаться в 19.00 или 21.45 по киевскому времени, а в будние дни - в 21.45. Спаренные матчи на неделе будут проходить по трем схемам – четверг-воскресенье, пятница-понедельник или суббота-вторник.

Игровые дни отбора: 7/8/9 сентября 2014 года, 9/10/11 октября 2014 года, 12/13/14 октября 2014 года, 14/15/16 ноября 2014 года, 27/28/29 марта 2015 года, 12/13/14 июня 2015 года, 3/4/5 сентября 2015 года, 6/7/8 сентября 2015 года, 8/9/10 октября 2015 года и 11/12/13 октября 2015 года.

Стыковые матчи пройдут 12/13/14 ноября и 15/16/17 ноября 2015 года.

Жеребьевка финального турнира пройдет 12 декабря 2015 года в Париже.