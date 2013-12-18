Общее собрание украинской Премьер-лиги вновь не состоялось

Как передает корреспондент УНИАН, для проведения собрания не было кворума участников. При необходимом минимуме в 11 представителей клубов из 16 участников чемпионата УПЛ прибыли представители только 10 клубов.

Как и в предыдущий раз, отсутствовали представители "Динамо", "Днепра", "Волыни", "Карпат", "Арсенала" и "Таврии".

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Главной интригой перед началом собрания был вопрос о том, примет ли участие в мероприятии представитель "Таврии". В прошлый раз представители симферопольского клуба объяснили отсутствие своего представителя опозданием. На сей раз телефон генерального директора «Таврии» Александра Бойцана просто не отвечал.

Главным вопросом на повестке дня было исключение киевского "Арсенала" из Премьер-лиги. На данный момент клуб остается участником соревнований, хотя команда уже расформирована, а клуб проходит процедуру банкротства.

Как сообщал УНИАН, ранее руководство ФК "Карпаты" (Львов) обнародовало заявление, в котором призвало клубы-участницы турнира бойкотировать Премьер-лигу как организацию, ведущую непрозрачную финансовую политику.