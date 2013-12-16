"Динамо" - "Шахтеру": У вас не соперник, а "сладкая булочка"

Александр Черкасов доволен, что "горнякам" в ЛЕ попалась "Виктория", пишет "Сегодня".

Генеральный секретарь ФК "Шахтер" Александр Черкасов прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, где "горнякам" попалась чешская "Виктория": "Положа руку на сердце, жребием мы довольны. Хотя, конечно, и к этому сопернику нужно будет отнестись со всей серьезностью. Естественно, что по ходу жеребьевки никто не хотел в первом же раунде попасть на "Ювентус", и когда туринцам вытащили в пару "Трабзонспор", по залу прокатился дружный выдох облегчения. Что касается пары "Черноморец" - "Лион", победитель которой может стать нашим потенциальным соперником по 1/8 финала, то не думаю, что дальше неприменно пройдут французы".

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"Они сейчас не так сильны, как в прошлые годы, и одесситам вполне по силам с ними справиться", - продолжает Черкасов. - То же самое могу сказать и о сопернике "Динамо": "Валенсия" сейчас превратилась в середняка чемпионата Испании, и с ней вполне можно совладать. Мы подошли после жеребьевки к представителям "Динамо", поддержали, пожелали удачи, обменялись шутками. Говорим киевлянам: "Вы ж ведь уже обыгрывали "Валенсию", знаете, как это делается", а они: "Вам хорошо, у вас не соперник, а сладкая булочка"".