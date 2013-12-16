"Динамо" сыграет в 1/16 финала Лиги Европы с "Валенсией"

В швейцарском Ньоне состоялась процедура жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

Об этом сообщает официальный сайт Европейского союза футбольных ассоциаций (UEFA). Читайте также: Стал известен соперник "Днепра" в 1/16 финала Лиги Европы Согласно результатам жеребьевки, "Динамо" сыграет с испанской "Валенсией", и первый матч проведет дома.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter