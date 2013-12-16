"Динамо" сыграет в 1/16 финала Лиги Европы с "Валенсией"
14:45, 16 декабря 2013Спорт
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В швейцарском Ньоне состоялась процедура жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.
"Динамо" сыграет с "Валенсией"
Об этом сообщает официальный сайт Европейского союза футбольных ассоциаций (UEFA).
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Согласно результатам жеребьевки, "Динамо" сыграет с испанской "Валенсией", и первый матч проведет дома.
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