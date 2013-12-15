Валентина Семеренко выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира

Во французском Анси завершилась гонка преследования в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону, в которой победу одержала украинка Валентина Семеренко

Как сообщает корреспондент УНИАН, это была заключительная женская гонка соревнований.

Украина стартовала третьей по итогам спринта и на протяжении всей дистанции продолжала идти в группе лидеров, допустив лишь один промах по дистанции. На последнем круге дистанции Семеренко соперничала с россиянкой Ириной Старых, поначалу позволив сопернице выйти вперед по дистанции. Но, на последних метрах украинка совершила победный спурт.

Третьей финишировала Сирил Экхофф из Норвегии.

Долгое время в группе лидеров шла и Вита Семеренко, но на последнем огневом рубеже она допустила сразу три промаха и, преодолев штрафные круги, в итоге финишировалала на 12-м месте.

Как сообщал УНИАН, ранее на этапе в Анси украинки выиграли серебро в эстафете, а Валентина Семеренко – бронзу в спринте.