Ибрагимов «нащупал» слабые стороны Владимира Кличко

Российский боксер-тяжеловес Султан Ибрагимов рассказал о подготовке к поединку с украинцем Владимиром Кличко. По словам россиянина, в последнее время его соперник многое поменял в своей технике и тактике ведения боя, что сделало его более сильным боксером. Тем не менее, Ибрагимов нашел у Кличко слабые стороны

Россиянин считает, что Кличко-младший научился "вязать, загружать соперника, давить на него сверху своей массой". В то же время, по словам Ибрагимова, у украинца остаются слабые стороны. Россиянин подчеркнул, что знает о недостатках Кличко, но "по понятным причинам" не будет говорить о них подробно, отмечает Лента.ру.

Бой Султан Ибрагимов - Владимир Кличко состоится 23 февраля 2008 года в Нью-Йорке на знаменитой арене Madison Square Garden. В этом поединке на кону будут стоять принадлежащий россиянину титул чемпиона мира по версии WBO (Всемирная боксерская организация) и титул IBF (Международная федерация бокса), которым владеет украинец.

25 декабря Султан Ибрагимов улетел в США, где и будет готовиться к бою с Кличко. Россиянин рассказал, что в первые четыре недели он будет заниматься общефизической подготовкой, а затем в течение четырех недель будет проводить спарринги (тренировочные поединки).