"Шахтер" проиграл "Манчестер Юнайтед"

В Манчестере завершился матч последнего тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором МЮ обыграл донецкий "Шахтер" со счетом 1:0.

Как сообщает корреспондент УНИАН, горняки заняли третье место в группе и продолжат выступления весной в плей-офф второго по значимости турнира - Лиги Европы.

В этой игре "Шахтер" предпочтительнее смотрелся в первом тайме, но не сумел воспользоваться своим преимуществом и открыть счет. После перерыва хозяева поля перехватили инициативу. В отличие от дончан они свой гол забили. На 67-й минуте гол забил Фил Джонс. УНИАН провел онлайн-трансляцию матча, по которой можно проследить за ходом игры.

В параллельном матче группы А немецкий "Байер" из Леверкузена выиграл в гостях у испанского "Реал Сосьедад" - 1:0.

Таким образом, в итоговой турнирной таблице на счету МЮ 14 очков, у "Байера" - 10, "Шахтера" - 8, "Реал Сосьедад" - 1. Согласно регламенту турнира, первые две команды продолжат борьбу в плей-офф Лиги чемпионов, третья - в Лиге Европы.