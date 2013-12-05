Следующий сезон «Формулы-1» будет состоять из 19 этапов

Об этом сообщает официальный сайт FIA.

Сезон вместит в себя 19 этапов, вместо ранее запланированных 22.

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Организаторы «Формулы-1» решили отменить гонки в США, Мексике и Южной Корее. Промоутеры этих трех этапов не смогли гарантировать своевременную финансовую и организационную подготовку трасс к гонкам «Формулы-1» в 2014 году.

Вместе с тем, впервые этап самых престижных «королевских» автогонок пройдет в России. 10-12 октября «Формулу-1» примет столица зимней Олимпиады-2014 Сочи.