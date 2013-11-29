"Будівельник" проиграл ЦСКА в матче Евролиги

В Киеве завершился матч 7-го тура первого группового этапа Евролиги, в котором "Будівельник" проиграл московскому ЦСКА со счетом 74:82.

Как сообщает корреспондент УНИАН, это поражение стало шестым для киевлян в нынешнем турнире.

Матч начался со спурта киевлян, которые повели 7:2. Но, армейцы очень быстро пришли в себя, сравняли счет и в дальнейшем больше вели в счете, нежели отыгрывались. Решающим же в стартовой 10-минутке стал красивый бросок Андрея Воронцевича - 17:18.

В начале второй четверти чемпионы России резко взвинтили темп и создали вполне комфортный отрыв "+12". Но, киевлянам нашлось чем ответить. Серия точных 3-очковых бросков позволила команде существенно сократить отставание и сохранить интригу на вторую половину игры - 35:40.

В третьей четверти "строители" продолжили погоню за соперником и к середине 10-минутки вышли вперед с разницей в 3 очка - 48:45. Но минутный перерыв тренера ЦСКА Этторе Мессины притормозил рывок хозяев площадки. Тем не менее, после третьего периода киевляне имели минимальное преимущство - 59:58.

Все решилось в четвертой 10-минутке, где в концовке более хладнокровными оказались москвичи. Лидером ЦСКА в этот момент был Милош Теодосич. В итоге - 74:82.

Лучшими игроком матча в составе хозяев площадки стали американский легионер Блэйк Эхерн, набравший 21 очко.

Таким образом, "строители" проиграли шестой матч Евролиги из семи на первом групповом этапе и по-прежнему занимают последнее место в турнирной таблице.