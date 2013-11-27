ФК "Севастополь" отказался от трех игроков
16:18, 27 ноября 2013Спорт
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Клуб украинской футбольной Премьер-лиги "Севастополь" отказался от трех игроков основного состава.
Футбольный клуб "Севастополь" отказался от услуг трех игроков / Фото : sctavriya.com
Об этом говорится в официальном заявлении ФК "Севастополь".
В частности, в заявлении сообщается: "ФК «Севастополь» прекратил сотрудничество с тремя футболистами: Мариушем Левандовски, Сергеем Симоненко и Александром Чижовым. Клуб благодарит игроков за вклад в становление команды".
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Как сообщал УНИАН, ранее сегодня стало известно о том, что команду покинул главный тренер Геннадий Орбу.
На данный момент "Севастополь" занимает 10-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 19 очков в 16 матчах.
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