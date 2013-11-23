"Черноморец" вышел в лидеры Премьер-лиги

Как сообщает корреспондент УНИАН, это была игра 17-го тура.

Матч в Полтаве проходил в упорной борьбе, но одесситам удалось обозначить свое преимуществом уже в начале игры. На 10-й минуте единственный гол забил Кирилл Ковальчук.

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Это был второй матч тура. Накануне, запорожский «Металлург» на своем поле принимал луганскую «Зарю» и сыграл вничью – 1:1.

Таким образом, «Черноморец» догнал в турнирной таблице донецкий «Шахтер» - у обеих команд по 32 очка. Правда, у «Шахтера» есть игра в запасе. Также свои матчи 17-го тура еще не проводили днепропетровский «Днепр» и киевское «Динамо». А харьковский «Металлист» тур пропускает по причине того, что должен был проводить матч с киевским «Арсеналом», который снялся с участия в соревнованиях.

17-й тур Премьер-лиги продлится до воскресенья, 24 ноября.