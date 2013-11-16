Янукович лично поздравил сборную Украины с победой над Францией

Президент Украины Виктор Янукович после матча со сборной Франции в плей-офф квалификационного раунда Чемпионата мира 2014 года по футболу зашел в раздевалку украинской национальной сборной и лично поздравил команду с убедительной победой.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

«В напряженной борьбе вы продемонстрировали высокий профессионализм, доказали свое мастерство и оправдали надежды миллионов болельщиков», - сказал Янукович.

Глава государства пожелал футболистам и тренерам крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, новых весомых свершений и выразил надежду, что национальная команда и в дальнейшем будет завоевывать победы и утверждать позитивный имидж украинского футбола в мире.

Вместе с Януковичем команду поздравил президент Федерации футбола Украины Анатолий Коньков.

Как сообщал УНИАН, вчера национальная сборная Украины по футболу в матче плей-офф квалификационного раунда Чемпионата мира 2014 года обыграла команду Франции со счетом 2:0.

Ответный матч Франция - Украина состоится в Париже 19 ноября.