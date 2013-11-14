Столица Норвегии претендует на зимнюю Олимпиаду 2022 года

Как говорится в заявке, город, уже принимавший эти игры в 1952, планирует потратить на них в пересчете 5 млрд 300 млн долларов, для сравнения, Россия, принимает зимние Игры в следующем году в Сочи, только официально тратит на них сумму примерно в 51 миллиард долларов, сообщает Радио Свобода.

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Среди других городов, которые выдвинули свои кандидатуры, является столица Швеции Стокгольм, столица Китая Пекин, бывшая столица и крупнейший город Казахстана Алматы, а также Краков в Польше и украинский Львов.

В федеральной земле Баварии в Германии избиратели на референдуме в конце прошлой недели отклонили идею, чтобы ее главный город Мюнхен тоже подал такую ​​заявку.

Последний срок подачи этих заявок истекает 14 ноября.