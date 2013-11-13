СМИ: Суркис может дать Блохину еще один шанс

Вчера стало известно, что аргентинский тренер Марсело Бьелса согласится на работу в "Палмейрасе", если ему предложат 5 млн. В то же время авторитетный источник подтвердил "Динамомании", что киевляне действительно рассматривают Бьелсу как одного из кандидатов в преемники Олега Блохина и готовы вступить в переговоры с аргентинским коучем.

Однако это отнюдь не означает, что замена на тренерском мостике "Динамо" произойдет уже этой зимой. Президент киевлян Игорь Суркис готов дать Олегу Блохину возможность доработать не очень удачно складывающийся для "Динамо" сезон.

Для этого тренеру надо выполнить следующие условия - вывести команду в плей-офф Лиги Европы и победить во всех оставшихся в этом году матчах чемпионата Украины. Учитывая турнирное положение в группе, выполнить первое условие более чем реально. Для этого достаточно 28 ноября обыграть на выезде бельгийский "Генк". В чемпионате же в этом году динамовцам осталось сыграть только против "Говерлы" и "Севастополя", так что второе условие также вполне выполнимо.

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Напомним, что киевское "Динамо" еще никогда не тренировал тренер из дальнего зарубежья - имел место лишь опыт сотрудничества с двумя российскими специалистами, Юрием Семиным и Валерием Газзаевым, которые на двоих принесли киевлянам лишь один чемпионский титул 2009 года.

58-летний Бьелса трижды приводил свои команды к титулу чемпиона Аргентины, в 2004 году сделал сборную Аргентины олимпийским чемпионом, а также выводил испанский "Атлетик" в финал Лиги Европы 2011/12. Из "Атлетика" он ушел летом 2013 года, отказавшись продлевать контракт.