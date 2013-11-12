СМИ: Французы размели билеты на ответный матч с Украиной

Болельщики национальной сборной Франции по примеру своих украинских коллег буквально смели билеты на ответный поединок двух команд в плей-офф отбора к ЧМ-2014, который состоится 19 ноября на "Стад де Франс". В том, что аншлаг будет, организаторы убедились еще во время пробной продажи первых двух тысяч билетов, которая состоялась на прошлой неделе. А по состоянию на сегодня, 12 ноября, продано уже 90% билетов, сообщает gigamir.net со ссылкой на французские СМИ.

Кассы в Париже открывались в 9 часов утра, но много кто приходил еще ночью.

"Мы были здесь уже в три часа ночи, шел сильный дождь, было очень холодно, поэтому нам приходилось использовать одеяла, плащи, зонтики, - рассказал один из болельщиков. - Я пришел так рано, чтобы гарантированно купить билет на то место, которое хотел. Это последняя игра сборной в отборе, и мы не имеем права быть пассивны в такой исторический момент, оставаться дома и смотреть игру по телевизору".

Как отмечает издание, организаторы оказались готовыми к такому наплыву посетителей, и угощали стоящих в очереди круасанами, горячими чаем и кофе, раздавали свежие газеты.

В то же время, в Украине в аналогичной ситуации при продаже билетов в касах НСК Олимпийский наблюдалась совсем другая картина. Хотя организаторы обещали, что будет работать 8 касс, были открыты почему-то только четыре. Возле касс образовались давка и стометровые очереди.