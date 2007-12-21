Соперник Виталия Кличко определится 8 марта

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Хосе Сулейман подтвердил информацию о том, что поединок между чемпионом этой организации в супертяжелом весе Олегом Маскаевым и обладателем временного титула Сэмюэлом Питером состоится 8 марта следующего года в Канкуне, Мексика.

Маскаев должен был встретиться с Питером еще 6 октября, однако из-за травмы российский боксер был вынужден отказаться о боя, и Питер был провозглашен временным обладателем чемпионского титула. Затем в качестве даты проведения поединка назвалось 2 февраля, и сейчас стало известно, что он перенесен на март следующего года.

Хосе Сулейман с большим энтузиазмом отнесся к тому, что его родная страна впервые в своей истории примет бой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе. «Поединок пройдет на стадионе Beto Avilar Baseball Park и станет историческим событием для Мексики, — сказал глава WBC. — Мы должны расширять географию проведения боев. Нельзя концентрировать все в Неваде. Лас-Вегас — очень важное для бокса место, но наш спорт принадлежит всему миру».

Отметим, что победитель предстоящего поединка встретится с почетным чемпионом этой организации в супертяжелом весе Виталием Кличко, который утверждает, что полностью излечился от преследовавших его травм и готов выйти на ринг.

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