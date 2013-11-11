На донецком стадионе задержали харьковчанина с красно-черным флагом

Вчера в Донецке во время проведения матча 16-го тура Чемпионата Украины между донецким «Металлургом» и харьковским «Металлистом» на трибуне спортивной арены был задержан болельщик с красно-черным флагом, пишет "Сегодня".

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД Украины в Донецкой области, на стадионе «Металлург» в Ленинском районе Донецка присутствовали полторы тысячи болельщиков. Поддержать свою команду из Харькова прибыло около 140 гостей.

«Во время второго тайма один из фанатов демонстративно, для всеобщего обозрения, вывесил черно-красный флаг украинских националистов, который в списке ФИФА относится к запрещенным. Действия нарушителя были прекращены стюардами совместно с сотрудниками милиции», - пояснили правоохранители.

При этом, в прошлом месяце в FARE заявили, что не против красно-черных флагов на стадионах.

На 34-летнего харьковчанина правоохранителями был составлен административный протокол по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство).

Напомним, что мэр Львова Андрей Садовый обратился с открытым письмом в Федерацию футбола Украины с просьбой принять меры по отмене решения ФИФА, которое запрещает на стадионе «Арена-Львов» проводить матчи с участием национальной сборной до 2018 года якобы из-за массовых проявлений нацизма.