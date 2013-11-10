"Металлист" показал самую бездарную игру за 9 лет - Маркевич

Тренер дал свой комментарий телеканалу «Футбол».

В частности Маркевич заявил: «Мне сложно сказать, что сегодня произошло. Так плохо мы еще не играли за последние 9 лет. Самая бездарная игра за все время, что я руковожу клубом. Ни в обороне, ни в атаке ничего не показали... Конечно, команду нужно освежать, потому что много людей осталось не для серьезных задач. Будем разбираться и готовиться к «Ильичевцу».

По теме: Харьковский "Металлист" разгромно уступил донецкому "Металлургу"

Отвечая на вопрос о возможной потере мотивации игроками тренер отметил: «Я у спросил у ребят, если чемпионство в Украине для нас не мотивация - то что тогда мотивация?.. «Металлург» сегодня нас по-хорошему перебил и не дал шансов. При всем уважении к «Металлургу», квалификация футболистов у нас выше, но на поле сегодня была только одна команда».

Как сообщал УНИАН, после проигрыша матча в Донецке «Металлист» утратил первое место в турнирной таблице, уступив лидерство другому донецкому клубу - «Шахтеру».