Харьковский "Металлист" разгромно уступил донецкому "Металлургу"

Харьковский "Металлист" проиграл с крупным счетом матч 16-го тура чемпионата украинской футбольной Премьер-лиги в Донецке - "Металлургу" - 0:3.

Как сообщает корреспондент УНИАН, после этого поражения харьковчане лишились лидерства в турнирной таблице.

Игра в Донецке проходила с преимуществом хозяев поля, которые, в отличие от харьковчан, до игры занимали 10-е место в турнирной таблице.

Уже в середине первого тайма, на 23-й минуте "Металлург" открыл счет, благодаря точному удару Джордже Лазича. А спустя 9 минут Вячеслав Чечер удвоил преимущество дончан - 2:0.

После перерыва гости пытались перехватить инициативу, но поразить ворота "Металлурга" так и не сумели. А вот дончане в этом преуспели. После прострела дончанина Сергея Болбата игрок "Металлиста" Сергей Пшеничных срезал мяч в свои ворота - 3:0.

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Таким образом, "Металлист" проиграл второй матч подряд. Лидером таблицы после 16-го тура стал донецкий "Шахтер", на счету которого 35 очков. У "Металлиста" осталось 34 балла.

Как сообщал УНИАН. 16-й тур УПЛ завершится в воскресенье вечером матчами с участием входящих в группу лидеров одесского "Черноморца" и киевского "Динамо".