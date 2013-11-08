Андрей Шевченко получил диплом тренера

Сегодня, 8 ноября, один из лучших футболистов в истории Украины, обладатель "Золотого мяча"-2004 Андрей Шевченко официально стал тренером.

Шева завершил карьеру после Евро-2012. Весной этого года он поступил на тренерские курсы, которые успешно закончил. В Доме футбола Андрей получил тренерский диплом категории "А", сообщает "Сегодня".

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Согласно конвенции УЕФА, подписанной 53 странами, обладатель диплома "А", как и владелец высшей лицензии PRO, может работать в любом еврочемпионате. А вот в качестве кого - регламентировано внутренними нормативами каждой федерации. Например, у нас главным тренером клуба ПЛ можно стать только с лицензией PRO. Но чтобы быть ассистентом главного в "вышке", например, у Олега Блохина в "Динамо", а также руководить командами первой и второй лиг, диплома "А" Шеве будет достаточно.