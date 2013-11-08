Два украинских футболиста попали в символическую сборную тура Лиги Европы

Два игрока украинских клубов – Артем Федецкий (ФК «Днепр») и Андрей Ярмоленко (ФК «Динамо») – попали в символическую сборную 4-го тура Лиги Европы УЕФА.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

В матче с португальским «Пасуш» Федецкий сделал результативный пас бразильцу Матеусу, который открыл счет в игре, завершившейся победой «Днепра» - 2:0.

Что касается Ярмоленко, то он в матче «Динамо» - «Тун» (Швейцария) имел непосредственное отношение к обоим голам. Сначала Ярмоленко опасно навесил с фланга в штрафную площадь, где защитник швейцарского клуба срезал мяч в собственные ворота. Затем игрок «Динамо» отлично исполнил штрафной, отправив мяч в ворота. «Динамо» также выиграло со счетом 2:0.

Кроме символической сборной тура, украинцы также представлены в символической сборной турнира. Здесь пару Ярмоленко составляет другой игрок «Днепра» Евгений Коноплянка. А в списке самых популярных игроков турнира по версии УЕФА присутствует австрийский защитник киевского «Динамо» Александр Драгович.