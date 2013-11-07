Украина заявила ООН о своем желании проводить Олимпийские зимние игры 2022

На заседании Генеральной Ассамблеи ООН 6 ноября Украина объявила о намерении подать заявку на проведение зимних Олимпийских и Паралимпийских игр-2022.

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

Как отмечается в сообщении, государства-члены ООН были проинформированы об успешной организации в Украине Евро-2012, а также других соревнований мирового и европейского уровня, что свидетельствует о наличии соответствующего опыта и необходимых предпосылок для проведения в нашем государстве новых глобальных спортивных мероприятий.

Участие в обсуждении также принял новоизбранный президент Международного олимпийского комитета Томас Бах и делегации других стран-членов ООН.

По итогам дискуссии Генеральная ассамблея ООН единогласно приняла резолюцию «Спорт во имя мира и развития», соавтором которой стала Украина. Резолюция призывает соблюдать «олимпийское перемирие» на период проведения Олимпийских и Паралимпийских игр.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября с.г. вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул, президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка и городской голова Львова Андрей Садовый подписали декларацию о намерениях подать заявку на проведение в Украине зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в 2022 году.

После подписания декларации письмо декларации направляется в МОК.

В марте 2014 года в МОК будет подана заявка и гарантийные письма от НОК Украины и руководства города Львова.

В июле 2014 года исполнительный комитет МОК обнародует список городов-кандидатов. Город, который будет принимать Олимпийские зимние игры, изберут в июле 2015 года на заседании МОК в Куала-Лумпуре (Малайзия).