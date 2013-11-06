Суркис продолжает доверять Блохину

По его словам, Блохин всегда мечтал привести родную команду к успеху, и сейчас для достижения этой цели созданы все условия.

По теме: Блохин разругался с журналистами из-за вопроса об отставке (видео)

"Блохин – легенда. Он с недовольством говорил о том, что ему не давали возможность вывести киевское "Динамо" на вершину. Это его мечта. В сентябре 2012-го я предоставил ему все для достижения этой цели. Я ему полностью доверяю, но он должен давать результат", – отметил Игорь Суркис в интервью французскому изданию L'Equipe, пишет Обозреватель.

После поражения киевского "Динамо" от луганской "Зари" в СМИ снова заговорили об об отставке главного тренера столичного клуба Олега Блохина. Журналисты называют главного тренера "Днепра" Хуанде Рамоса претендентом на этот пост .