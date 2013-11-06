Боксер, назвавший Кличко "самым скучным боксером", завершил свою карьеру комой

14:51, 06 ноября 2013
Спорт
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После боя спортсмен был доставлен в больницу, где врачи обнаружили небольшой сгусток крови. Боксер пожаловался на головные боли и общее плохое самочувствие. Врачи поместили его в искусственную кому, чтобы сократить возможность осложнений.

/ Фото: allboxing.ru

Российский боксер-супертяжеловес Магомед Абдусаламов, введенный врачами в искусственную кому после проведенной операции по удалению сгустка крови в головном мозге, больше не выйдет на ринг, пишет Зеркало недели.

Об таком решении сообщил промоутер спортсмена Натан Левкович, открывший специальный расчетный счет для пожертвований на лечение Абдусаламова.

В рейтинговом бое против кубинца Майка Переса он уступил сопернику по очкам при этом получив множество травм. По ходу поединка россиянин получил повреждения тела и лица. По различным данным, у Абдусаламова переломы носа и левой руки, сильное рассечение над левым глазом, травма челюстно-лицевого аппарата.

Это было первое поражение россиянина в его профи-карьере, однако, как отмечают многие специалисты, до этого ему приходилось встречаться в основном с откровенными аутсайдерами.

После боя спортсмен был доставлен в больницу, где врачи обнаружили небольшой сгусток крови. Боксер пожаловался на головные боли и общее плохое самочувствие. Врачи поместили его в искусственную кому, чтобы сократить возможность осложнений.

По словам промоутера, в воскресенье температура у 32-летнего Абдусаламова поднялась до 40 градусов, но сейчас пришла в норму. Он восстанавливается от инсульта и подключен к аппарату искусственного жизнеобеспечения. Левкович уточнил, что первоначально в промоутерской компании не хотели разглашать информацию о перенесенном ударе, но после утечки в прессу решили ее прокомментировать.

В тоже время сопромоутер российского супертяжеловеса Степан Лендьел считает, что решение о завершении карьеры может принять только сам Магомед.

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Накануне боя Абдусаламов отметился громкими высказываниями на пресс-конференции, заявив, что Владимир Кличко - самый скучный боксер в мире. Так он прокомментировал недавний поединок украинца со своим соотечественником Александром Поветкиным. Примечательно, что Абдусаламов был нацелен на пояс чемпиона мира по версии WBC, которым на сегодняшний день владеет Виталий Кличко.

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