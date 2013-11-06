Виталий Кличко получил награду WBC

Об этом сообщает сайт официального фан-клуба братьев Кличко.

По мнению руководителей организации, Виталий, который всегда искал равенства и прогресса, является настоящим примером для молодежи.

Ранее стало известно о том, что чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Кличко-старший намерен вернуться на ринг в 2014 году. В ходе конгресса WBC в Бангкоке Виталий отметил, что его травмированная правая рука сейчас чувствует себя намного лучше. Опухоль, которая была видна во время его визита в штаб-квартиру WBC несколько недель назад, заметно спала. Хотя напрямую о возвращении на ринг боксер не заявил, по его речам было ясно, что вешать перчатки на гвоздь украинец не собирается.

Претендентом на титул Кличко является канадец Бермейн Стиверн.

Как сообщал УНИАН, один из руководителей K2 Promotions Том Леффлер говорил о том, что Кличко-старший может завершить карьеру после еще одного боя. В последний раз украинский чемпион выходил на ринг в сентябре 2012 года в Москве, когда техническим нокаутом победил Мануэля Чарра.