"Шахтер" и "Байер" сыграли вничью

В Донецке завершился матч Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Шахтер" не сумел обыграть немецкий "Байер" из Леверкузена - 0:0.

Как сообщает корреспондент УНИАН, это была игра четвертого тура группового этапа турнира.

Матч в Донецке проходил в быстром темпе и качественной обоюдоострой игре. Тем не менее, команды так и не сумели забить ни одного гола. УНИАН провел онлайн-трансляцию, по которой можно проследить за ходом игры.

В другом матче группы в испанском Сан-Себастьяне "Реал Сосьедад" также сыграл вничью с лидером группы английским "Манчестер Юнайтед" - 0:0.

Таким образом, после четырех туров соревнований, лидером турнирной таблицы по-прежнему остается МЮ, набравший 8 очков. На втором месте "Байер" - 7, на третьем "Шахтер" - 5, а замыкает таблицу "Реал Сосьедад - 1 балл.

Матчи 5-го тура ЛЧ в этой группе состоятся 27 ноября.