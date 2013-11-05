УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Байер"

Сегодня в Донецке пройдет ключевой матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Шахтер" примет немецкий "Байер" из Леверкузена.

Как сообщает корреспондент УНИАН, только победа в этом матче позволит действующему чемпиону Украины всерьез рассчитывать на первое-второе места в итоговой таблице группы и попадание в плей-офф.

На данный момент, "Шахтер" занимает третье место в турнирной таблице, набрав 4 очка в трех матчах. Лидирует английский "Манчестер Юнайтед" - 7 баллов, на втором месте идет "Байер" - 6, а замыкает таблицу испанский "Реал Сосьедад" из Сан-Себастьяна - 0.

В первой игре между украинским и немецким клубами, состоявшейся две недели назад в Леверкузене, немецкий клуб разгромил дончан со счетом 4:0. Этот результат стал достаточно неожиданным, а вчера, на предматчевой пресс-конференции перед игрой в Донецке, главный тренер горняков Мирча Луческу отметил, что результат того матча совершенно не соответствовал характеру игры. Вместе с тем, румынский специалист признает, что в этом сезоне его команда выступает крайне неровно. В последнем матче украинской Премьер-лиги она также допустила осечку, проиграв луцкой "Волыни" - 0:2. Команда находится в стадии перестройки, после уходя ряда ведущих игроков в летнее межсезонье. Тем не менее, задача у "Шахтера" одна - побеждать во всех трех турнирах - чемпионате Премьер-лиги, Кубке Украины и Лиге чемпионов.

По мнению аналитиков букмекерских контор фаворитом этого матча с небольшим преимуществом является "Шахтер". Ставки на победу горняков принимаются с коэффициентом 2,35 к 1, на ничью - 3.65, на победу "Байера" - 3.15.

Матч "Шахтер" - "Байер" начнется на "Донбасс-Арене" в 21.45.

УНИАН проведет онлайн трансляцию игры.