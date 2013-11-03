"Динамо" проиграло "Заре" в Луганске

Киевское "Динамо" проиграло матч 15-го тура чемпионата украинской футбольной Премьер-лиги в Луганске "Заре" - 0:2.

Как сообщает корреспондент УНИАН, это поражение стало четвертым для команды в нынешнем чемпионате.

Игра в Луганске проходила в приблизительно равной борьбе. Луганчане атаковали не меньше своих оппонентов, умело оборонялись и лучше реализовали свои моменты.

Уже на 9-й минуте счет открыл Данило де Оливейра. Тогда казалось, что у киевлян масса времени для того, чтобы избежать сенсации и забить не один гол в ворота хозяев поля. Но, луганчане не только удержали свое преимущество, а в середине второго тайма и увеличили. В этом эпизоде грубо ошибся вратарь "Динамо" Александр Шовковский, который пробежал мимо мяча, а Янник Боли поразил уже пустые ворота - 2:0.

Таким образом, "Динамо" осталось на 5-м месте в турнирной таблице с 27 очками.

Как сообщал УНИАН, 15-й тур УПЛ завершится 3 ноября позже вечером матчем "Карпаты" (Львов) - "Черноморец" (Одесса).