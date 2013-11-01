Вратарь Рыбка вернулся в киевское "Динамо"

26-летний воспитанник «Динамо» Рыбка вернулся в клуб после трехлетней паузы, во время которой он выступал за киевскую «Оболонь» и донецкий «Шахтер».

Об этом сообщает официальный сайт ФК "Динамо" (Киев).

Цвета киевского «Динамо» Рыбка, который является коренным киевлянином, защищал до 2010 года. Дебютировал в составе основной команды «бело-синих» Александр 26 октября 2005 года в кубковой игре против харьковского «Металлиста».

Читайте также: Апелляционный комитет УЕФА оставил в силе дисквалификацию Рыбки

В январе 2014 года истекает срок двухлетней дисквалификации, которую Рыбка получил во время выступлений за «Шахтер».

Отметим, что в свое время Рыбка попал в ряд скандальных историй. В частности, во время дерби "Динамо" - ЦСКА в 2006 году он избил ногами игрока киевских армейцев. В продолжение этого эпизода, самого Рыбку избил тренер ЦСКА Юрий Максимов. А уже выступая в составе "Шахтера", вратарь показал неприличный жест болельщикам киевского "Динамо" во время игры двух команд.