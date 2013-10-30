"Динамо" вышло в четвертьфинал Кубка Украины по футболу

Как передает корреспондент УНИАН, киевляне стали третьими участниками 1/4 финала после донецкого "Шахтера" и тернопольской "Нивы".

Матч в Свердловске поначалу непросто складывался для фаворита, который входит в пятерку лучших команд Украины и выступает в еврокубках. В первом тайме «динамовцы» так и не смогли поразить ворота соперника. И только после перерыва, когда скорости в игре возросли, игроки "Шахтера" стали проигрывать соперникам в единоборствах. В итоге киевляне полностью завладели преимуществом.

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Голы в этом матче забили Дуду (52-я минута), Олег Гусев (73), Браун Идейе (87) и Лукман Аруна (90+3).

Как сообщал УНИАН, вечером 30 октября состоятся еще пять матчей 1/8 финала Кубка Украины. Центральными на этой стадии соревнований считаются противостояния "Черноморец" (Одесса) - "Днепр" (Днепропетровск) и "Карпаты" (Львов) - "Металлист" (Харьков).