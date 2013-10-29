"Шахтер" разгромил "Николаев" в 1/8 Кубка Украины

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Противостоять на равных действующему чемпиону страны николаевцам удавалось практически весь первый тайм. Но, на 38-й минуте, хозяева пропустили первый гол - точный удар нанес Фернандо. А во втором тайме в течение 9-ти минут горняки довели свой перевес до крупного: на 57-й минуте отличился Луис Адриано, а на 66-й - Эдуардо Да Силва.

Читайте также: «Шахтер» разгромил «Зарю» в матче УПЛ

Сегодня также должен был состояться матч "Нива" (Тернополь) - "Арсенал" (Киев), но накануне стало известно о том, что киевляне направили письмо в адрес тернопольского клуба, в котором известили о неявке на игру. А сегодня стало известно о том, что киевский клуб прекращает свое существование - снимается с чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги и начинает процедуру банкротства.

Таким образом, на данный момент в четвертьфинал Кубка Украины вышли две команды - "Нива" и "Шахтер".

Читайте также: ФК "Арсенал" снялся с чемпионата Украины и начинает процедуру банкротства

Как сообщал УНИАН, остальные 6 матчей 1/8 финала Кубка Украины состоятся завтра, 30 октября.