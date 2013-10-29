ФК "Арсенал" снялся с чемпионата Украины и начинает процедуру банкротства

Как сообщает официальный сайт клуба, об этом сегодня заявил генеральный директор ФК "Арсенал" Виктор Головко.

"Хочу сообщить, что, к глубокому сожалению, сегодня так и не нашлись спонсоры и меценаты, которым бы оказался дорог футбол. Несмотря на все призывы, футбольный клуб «Арсенал» (Киев) так и не дождался ни от кого помощи и поддержки в трудный период. Поэтому с искренней болью в сердце я вынужден объявить: футбольный клуб «Арсенал» (Киев) начинает процедуру банкротства, команда снимается с соревнований", - заявил Головко.

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В пятницу, 25 октября, ФК "Арсенал" не прибыл в Симферополь на игру 14-го тура Премьер-лиги "Таврия" - "Арсенал", а накануне официально объявил о том, что не примет участие в матче Кубка Украины в Тернополе "Нива" - "Арсенал", который должен был состояться сегодня, 29 октября.

Как сообщал УНИАН, в январе 2013 года бывший владелец ФК "Арсенал" Вадим Рабинович объявил о прекращении финансирования команды. В феврале клуб выкупил бизнесмен, народный депутат Украины Александр Онищенко, который прекратил финансирование команды в октябре. Он связал это с тем, что бывший владелец ФК так и не передал ему полный пакет документов на владение клубом.