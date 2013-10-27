Президент ФИФА предложил дисквалифицировать команды за расизм

Об этом он заявил на праздновании 150-летия футбольной ассоциации в Лондоне, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на агентство «Франс Пресс».

По словам Блаттера, штрафы за расистские выходки фанатов - ерунда, так как на их оплату всегда можно найти деньги, проводить матчи без зрителей - тоже ерунда, потому что это противоречит духу футбола и является наказанием для команды, играющей в гостях.

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«Нам нужно выводить команды из соревнований или снимать очки. Только такими решениями можно бороться с расизмом и дискриминацией... Нам нужна смелость, чтобы сделать это», - подчеркнул глава ФИФА, выразив уверенность, что общими усилиями ситуацию удастся переломить.

Последний скандал, связанный с проявлением расизма болельщиков, произошел на минувшей неделе. После матча Лиги чемпионов, в котором московский ЦСКА встречался с английским «Манчестер Сити», капитан английской команды Яя Туре пожаловался на расистские выкрики в его адрес.

Матч, в котором ЦСКА уступил англичанам со счетом 1:2, состоялся на стадионе «Арена Химки» 23 октября. На следующий день ЦСКА назвал обвинения болельщиков в расизме беспочвенными, отметив, что неодобрительным гулом и свистом те пытались оказывать давление на всех игроков «Манчестер Сити» вне зависимости от их расовой принадлежности. Однако УЕФА начал в отношении ЦСКА дисциплинарное расследование. Слушания по его итогам должны состояться 30 октября.

В 2006 году в преддверии Чемпионата мира по футболу в Германии Блаттер пообещал, что в случае проявления расизма со стороны болельщиков со сборных будет сниматься три очка. Однако спустя несколько дней он отказался от своих слов, пояснив, что, если ввести такие санкции, то болельщики смогут намеренно влиять на результаты тех или иных матчей.