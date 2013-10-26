"Металлист" обыграл "Карпаты"

Харьковский "Металлист" обыграл на своем поле львовские "Карпаты" в матче 14-го тура украинской футбольной Премьер-лиги - 2:1.

Как сообщает корреспондент УНИАН, это был центральный матч игрового дня.

Футболисты харьковского клуба действовали в этом матче без подсказок главного тренера, который пропускал матч из-за травмы, полученной в матче ветеранов.

Отсутствие главного тренера только подлехстнуло игроков "Металлиста", которые в течении 20 минут забили два гола. Отличились Алехандро Гомес и Хосе Соса. Все, чем сумели ответить львовяне, так это точный удар Младена Бартуловича за 15 минут до конца матча.

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Таким образом, харьковчане набрали 33 очка и вернулись на первое место в турнирной таблице, опередив донецкий "Шахтер". Напомним, что ранее сегодня "Шахтер" разгромил на своем поле луганскую "Зарю".

14-й тур УПЛ завершится в воскресенье, 27 октября, четырьмя матчами. В частности, в них будут участвовать киевское "Динамо", днепропетровский "Днепр" и одесский "Черноморец".