«Шахтер» разгромил «Зарю» в матче УПЛ

Как сообщает корреспондент УНИАН, это был первый матч тура с участием команд из лидирующей группы.

Судьба матча решилась в первой половине первого тайма, когда за 22 минуты горняки забили три гола в ворота соперников. Отличились Тарас Степаненко (14-я минута), Бернард (19) и Факундо Феррейра (22). В начале второго тайме Феррейра сделал дубль, упрочив преимущество своей команды.

Таким образом, горянки набрали 32 очка и вышли на первое место в турнирной таблице. Впрочем, уже сегодня вернуть себе первенство может харьковский «Металлист», у которого 30 баллов и игра в запасе с львовскими «Карпатами».

Читайте также: "Байер" - "Шахтер" - 4:0: онлайн

Также сегодня уже состоялся матч двух «Металлургов» - запорожского и донецкого – 0:0. А пятничная игра «Таврия» (Симферополь) - «Арсенал» (Киев), как известно, так и не состоялась. Столичный клуб не прибыл на игру из-за проблем с финансированием.

Тур закончится в воскресенье, 27 октября, когда свои матчи проведут, в том числе, киевское «Динамо», одесский «Черноморец» и днепропетровский «Днепр».