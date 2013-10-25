Арсенал не поехал на игру с Таврией - Ващук

Об этом заявил спортивный директор ФК "Арсенал" Владислав Ващук, комментируя финансовые проблемы клуба порталу football.ua.

В частности, Ващук отметил: "Да, мы остаемся в Киеве - сегодняшнего матча с Таврией не будет. Это конец? Ну, об этом вы лучше у господина Головко (Виктор Головко - генеральный директор ФК "Арсенал") спросите - ему виднее. Я же отвечаю лишь за спортивную часть".

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Согласно регламенту соревнований УПЛ, об отменен матча и засчитывании технического поражения "Арсеналу" может быть официально объявлено только за полтора часа до начала игры. Начало матча "Таврия" - "Арсенал" запланировано на 19.00.

Таким образом, официальная информация об этой игре поступит не ранее 17.30.

Как сообщал УНИАН, проблемы с финансированием в ФК "Арсенал" начались в конце 2012-го года, когда клуб перестал финансировать его бывший владелец Вадим Рабинович. В феврале 2013-го года футбольный клуб выкупил народный депутат Украины Александр Онищенко. 2 октября он вышел из проекта, пояснив свои действия тем, что бывший владелец ФК Рабинович не передал ему полный пакет документов для владения клубом.