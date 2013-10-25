У тренера "Металлиста" Маркевича после матча сломан нос и поврежден глаз

Главный тренер харьковского «Металлиста» Мирон Маркевич после вчерашней травмы чувствует себя хорошо, пишут "Вести".

Напомним, вчера Мирон Богданович играл в футбол. Во время второго матча с ветеранами коуч получил удар головой. После неудачного столкновения Маркевича отвезли в больницу скорой и неотложной помощи, где сразу же прооперировали.

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Как сообщил нам сотрудник «неотложки», у тренера – оскольчатый перелом носа и разрыв века.

«Нос вправили, наложили швы, обработали. Окулист посмотрел Мирона Богдановича и сказал, что угрозы зрению нет», сказал медработник. Врачи пока решают, сможет ли Маркевич поддержать свою команду в завтрашнем домашнем матче против «Карпат».