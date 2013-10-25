У тренера "Металлиста" Маркевича после матча сломан нос и поврежден глаз
Главный тренер харьковского «Металлиста» Мирон Маркевич после вчерашней травмы чувствует себя хорошо
Главный тренер харьковского «Металлиста» Мирон Маркевич после вчерашней травмы чувствует себя хорошо, пишут "Вести".
Напомним, вчера Мирон Богданович играл в футбол. Во время второго матча с ветеранами коуч получил удар головой. После неудачного столкновения Маркевича отвезли в больницу скорой и неотложной помощи, где сразу же прооперировали.
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Как сообщил нам сотрудник «неотложки», у тренера – оскольчатый перелом носа и разрыв века.
«Нос вправили, наложили швы, обработали. Окулист посмотрел Мирона Богдановича и сказал, что угрозы зрению нет», сказал медработник. Врачи пока решают, сможет ли Маркевич поддержать свою команду в завтрашнем домашнем матче против «Карпат».