Сборная Украины получит $2 миллиона за победу над французами

Игроки сборной Украины по футболу и тренерский штаб национальной команды за победу в стыковых матчах со сборной Франции получат 2 миллиона долларов премиальных, пишет газета "Спорт день за днем".

Отметим, что стыковые встречи Украины с Францией за выход на чемпионат мира по футболу 2014 года состоятся 15 и 19 ноября, первая игра – в Украине, ответная – в Париже.

Добавим, что за попадание на ЧМ-2014 Федерация футбола Украины должна будет получить от ФИФА призовые в размере 8 миллионов евро.

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Как сообщал УНИАН, матч плей-офф Кубка мира по футболу 2014 между сборными Украины и Франции пройдет на НСК «Олимпийский» в Киеве.

Такое решение было принято Исполкомом Федерации футбола Украины по предложению тренерского штаба национальной сборной команды Украины. На национальную команду Украины ждет двухматчевое противостояние в раунде плей-офф Кубка мира 2014 со сборной Франции.