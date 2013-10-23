Боксер Буценко стал первым медалистом ЧМ-2013 в сборной Украины

Об этом УНИАН сообщали в Федерации бокса Украины.

В четвертьфинальном бою лидер сборной Украины в весовой категории до 56 кг раздельным решением судей победил турецкого боксера Селчука Экера - 2:1 - 30:26, 29:27, 27:29.

Таким образом, спортсмен в любом случае поднимется на пьедестал почета. Даже в случае проигрыша в полуфинале он получит бронзовую медаль, так как бой за 3-4-е места по регламенту не проводится. Оба неудачника полуфиналов становятся призерами первенства.

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В полуфинале Буценко сойдется в ринге с представителем России Владимиром Никитиным.

Напомним, в четвертьфинал чемпионата мира вышли два представителя сборной Украины - Буценко и Егор Плевако. Свой бой с боксером из Германии Эриком Пфайфером Плевако проведет в вечерней сессии соревнований сегодняшнего дня, которая начнется в 16.00 по киевскому времени.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по боксу в Алматы продлится до 26 октября.