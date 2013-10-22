Арены UBI получили статус официальных площадок ЕвроБаскет–2015

Четыре мультифункциональные арены, которые возводит компания United Basketball Investments (UBI), получили статус официальных площадок турнира ЕвроБаскет–2015.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-слжубе компании UBI.

В соответствии с соглашением, подписанным между UBI и Федерацией Баскетбола Украины (ФБУ), матчи ЕвроБаскет – 2015 примут арены в Киеве, Одессе, Днепропетровске и Львове. О подписании соглашения уведомлена и ФИБА-Европа – европейское отделение Международной федерации баскетбольных ассоциаций, которая является главным организатором ЕвроБаскет–2015.

Согласно документу, "Арена Киев" примет финал турнира ЕвроБаскет–2015. Напомним, что "Арена Киев" будет построена в центральной части города, по адресу Голосеевский проспект, 6. Сумма инвестиций в проект составляет порядка 100 млн. долларов. Вместимость арены для проведения баскетбольных матчей – 15 000 человек, что соответствует требованиям ФИБА к главным аренам чемпионата.

После подписания соглашения президент Федерации баскетбола Украины Александр Волков отметил: "Цель ФБУ – провести в Украине лучший за всю историю европейский чемпионат - ЕвроБаскет–2015. Приятно, что крупнейший частный инвестор ЕвроБаскет–2015 разделяет наши цели. Уверен, что благодаря нашему тесному сотрудничеству, украинский ЕвроБаскет надолго запомнится, как командам-участникам, так и гостям чемпионата".

Соглашение строго регулирует обязательства UBI перед ФБУ и ФИБА-Европа выполнить в срок и в полном объеме все требования и пожелания организаций относительно инфраструктуры, технической оснащенности и сроков ввода в эксплуатацию объектов. Согласно документу, UBI обязуется ввести все объекты в эксплуатацию до II квартала 2015 года. Также соглашение предоставляет ФБУ и ФИБА-Европа право осуществлять постоянный контроль за ходом строительства объектов.

Директор UBI Олег Бычков отметил: "Подписание данного соглашения – это определенная точка невозврата. UBI взяла на себя юридические обязательства подготовить арены к чемпионату Евробаскет – 2015 вовремя и в соответствии со всеми требованиями организаторов. Сейчас на площадках заканчиваются подготовительные работы. В конце октября – ноябре мы планируем войти в активную фазу строительства".

Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы по баскетболу пройдет в Украине осенью 2015 года.

Справка УНИАН. United Basketball Investments - инвестор и девелопер четырех мультифункциональных арен в Киеве, Львове, Одессе и Днепропетровске, которые строятся в рамках подготовки Украины к Чемпионату Европы по баскетболу 2015 года. К II кварталу 2015 года компания планирует полностью завершить строительство четырех мультифункциональных арен, инвестировав около 200 млн. долларов в объекты и развитие инфраструктуры прилегающей территории. Проекты реализуются на основе государственно - частного партнерства, которое предусматривает оформление государственного кредита в размере 75% от общей суммы инвестиций, 25% - собственные инвестиции компании. На сегодняшний день все финансовые затраты на реализацию объектов осуществляются за счет собственных средств компании. В июле 2013 года компания UBI подписала договор о стратегическом партнерстве с международной компанией SMG, которая специализируется на девелопменте и управлении спортивно -развлекательными объектами коммерческой недвижимости (236 объектов по всему миру) .