«Донбасс» проиграл второй матч КХЛ подряд

Донецкий «Донбасс» проиграл второй подряд матч выездной серии в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги – «Витязю» из Чехова, со счетом 2:4.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Равная игра в этом матче была на протяжении первых двух периодов. В стартовой 20-минутке на гол игрока «Витязя» Дмитрия Шитикова точным броском ответил Лукаш Кашпар. А во втором периоде «Витязь» вновь вышел вперед благодаря голу Бранислава Мезеи, но «Донбасс» сранвял счет – точный удар нанес Евгений Дадонов.

Судьба матча решилась в третьем периоде, когда два безответных гола в ворота дончан забили Александр Васильев и Максим Афиногенов.

Таким образом, после 18 игр у «Донбасса» 28 очков и 5-е место в турнирной таблице КХЛ.

Как сообщал УНИАН, впереди у команды еще два матча выездной серии – в Москве (с «Динамо») и в Казани – с «Ак Барсом».