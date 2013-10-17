Украинский теннисист Долгополов проиграл матч второго круга "Кубка Кремля"
Украинский теннисист Александр Долгополов не сумел пробиться в четвертьфинал международного теннисного турнира "Кубок Кремля", проиграв во втором круге Михаилу Кукушкину из Казахстана - 4:6, 4:6.
Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
Для Долгополова это была первая игра на турнире, проходящем в Москве. От матча первого круга сильнейший теннисист Украины был освобожден благодаря своему высокому рейтингу. Киевлянин, входящий в ТОР-40 лучших спортсменов мира, на этом турнире был посеян организаторами под 4-м номером.
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В матче с Кукушкиным представитель Украины изначально выглядел фаворитом, но ход игры показал, что в концовке сезона Долгополов испытывает определенные проблемы с физической формой. В обоих сетах казахстанец добивался решающего успеха в концовке.
Долгополов был последним представителем Украины, продолжавшим борьбу в турнире. Ранее из борьбы выбыли Сергей Стаховский, Александр Недовесов, Леся Цуренко и Элина Свитолина.
Как сообщал УНИАН, "Кубок Кремля" проходит в Москве в спорткомплексе "Олимпийский" с 12 по 20 октября.