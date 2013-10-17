Украинский теннисист Долгополов проиграл матч второго круга "Кубка Кремля"

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Для Долгополова это была первая игра на турнире, проходящем в Москве. От матча первого круга сильнейший теннисист Украины был освобожден благодаря своему высокому рейтингу. Киевлянин, входящий в ТОР-40 лучших спортсменов мира, на этом турнире был посеян организаторами под 4-м номером.

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В матче с Кукушкиным представитель Украины изначально выглядел фаворитом, но ход игры показал, что в концовке сезона Долгополов испытывает определенные проблемы с физической формой. В обоих сетах казахстанец добивался решающего успеха в концовке.

Долгополов был последним представителем Украины, продолжавшим борьбу в турнире. Ранее из борьбы выбыли Сергей Стаховский, Александр Недовесов, Леся Цуренко и Элина Свитолина.

Как сообщал УНИАН, "Кубок Кремля" проходит в Москве в спорткомплексе "Олимпийский" с 12 по 20 октября.