Теннисист Стаховский проиграл матч второго круга "Кубка Кремля"

Об этом сообщает официальный сайт соренований.

В матче 1/8 финала престижных соревнований, которые сейчас происходят в Москве, второго по рейтингу теннисиста Украины сумел переиграть француз Эдуард Роже-Васслен. Обе партии матча прошли в достаточно равной и напряженной борьбе, но в концовке удача постоянно была на стороне француза - 5:7, 5:7.

Таким образом, Стаховский не сумел попасть в четвертьфинал турнира.

Единственным представителем Украины на московских кортах остался сильнейший теннисист страны, согласно мировому рейтингу, Александр Долгополов, входящий в Тор-40 классификации. Он был освобожден от игры первого круга, так как вошел в восьмерку лучших игроков турнира. Свой матч второго круга Долгополов проведет в четверг, 17 октября.

Как сообщал УНИАН, "Кубок Кремля" проходит в Москве в СКК "Олимпийский" с 12 по 20 октября.