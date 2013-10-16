Украинский боксер Лазарев вышел во второй раунд чемпионата мира

Об этом УНИАН сообщили в Федерации бокса Украины.

Техническим нокаутом во втором раунде Лазарев, который выступает в весовой категории 69 кг, победил белоруса Павла Кастрамина. Первый раунд завершился в пользу украинца. Все три судьи выставили оценки 10:9 в пользу Лазарева. А уже во втором раунде он послал соперника в нокаут.

Следующий бой Лазарева состоится 20 октября против итальянца Винченцо Мангиакарпе.

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Как сообщал УНИАН, это уже четвертый представитель Украины, который начал соревнование на чемпионате мира. До этого момента трое других боксеров из Украины свои стартовые поединки проиграли и выбыли из дальнейшей борьбы за медали. Неудача постигла Вадима Кудрякова, Вячеслава Кислицына и Александра Шепелюка.

Таким образом, из 9 спортсменов, которые начинали борьбу на ЧМ, за медали продолжают претендовать лишь шестеро боксеров.