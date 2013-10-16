Компания UBI планирует сдать в эксплуатацию арены Евробаскета до июня 2015 года

Компания United Basketball Investments, занимающаяся строительством в Украине четырех арен к Евробаскету-2015, планирует сдать объекты в эксплуатацию в мае-июне 2015 года.

Об этом УНИАН сообщил директор компании Олег Бычков.

Бычков заявил: "Чем ближе Евробаскет, тем пристальней внимание со стороны общественности к процессу строительства арен. Да, у нас не так много времени осталось, но его вполне достаточно, чтобы уже во втором квартале 2015 года все объекты были введены в эксплуатацию. Мы хотим успокоить возможные сомнения относительно сроков строительства арен, поэтому делимся информацией об основных этапах строительства. Таким образом, каждый желающий будет понимать, на каком этапе строительства находится арена в его городе".

Согласно утвержденному графику, основные этапы строительства мультифункциональных арен предусматривают: октябрь 2013 года - окончание подготовительного этапа строительства (расчистка территории, проведение геологических и геодезических взысканий, обустройство временных дорог и сетей); октябрь-ноябрь - активизация строительства, тестирование свайного поля, закладку фундамента; декабрь - прохождение экспертизы в государственных регулирующих органах, получение всей проектной документации; январь-февраль 2014 года - возведение каркаса строений (при отсутствии непредвиденных погодных условий); июль-август - установка металлоконструкций и кровли здания; сентябрь 2014 года – май 2015 года - оформление фасадов, обеспечение внутренней инженерии, прокладка внутренних сетей, обустройство прилегающей территории; май-июнь 2015 года - сдача объектов в эксплуатацию; август-сентябрь - торжественные церемонии открытия арен, проведение тестовых спортивно-развлекательных мероприятий перед ЕвроБаскетом-2015.

*** United Basketball Investments – инвестор и девелопер арен в Киеве, Львове, Одессе и Днепропетровске. Компания инвестирует около 200 млн долларов в объекты и развитие инфраструктуры, прилегающей к территориям. Проекты реализуются на основе государственно-частного партнерства, которое предусматривает оформление государственного кредита в размере 75% от общей суммы инвестиций, 25% - собственные инвестиции компании. На сегодняшний день все финансовые затраты на реализацию объектов осуществляются за счет собственных средств компании. В июле 2013 года компания UBI подписала договор о стратегическом партнерстве с международной компанией SMG, специализирующейся на девелопменте и управлении спортивно-развлекательными объектами коммерческой недвижимости (236 объектов по всему миру).

Евробаскет состоится в Украине осенью 2015 года. Как заявил на презентации Евробаскета-2015 в Любляне (Словения) в день финала Евробаскета-2013 вице-премьер-министр Александр Вилкул, финальный матч турнира 2015 года, вероятнее всего, состоится в Киеве на арене, которую строит компания UBI.