В FARE заявили, что не против красно-черных флагов на стадионах

Об этом в интервью Исторической Правде сказал координатор образовательных проектов FARE в Восточной Европе Павел Клименко.

"Мы не сообщили (в отчетах FARE для УЕФА и ФИФА - ред.) об этих флагах и портретах (Шухевича и Бандеры - ред .) ни разу , - отметил координатор . - На украинских стадионах о них докладывать нет смысла".

По словам Клименко, флаг ОУН и портреты Шухевича и Бандеры включены FARE в перечень расистских и дискриминационных символов из-за того, что рядом с этими баннерами слишком часто вывешивается символика нацистов и звучат дискриминационные высказывания.

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"Включение этих символов в перечень - это результат мониторинга, - отметил координатор . - Оно базируется не на исторической оценке, а на практике применения . Вряд ли мы уберем из перечня флаг ОУН и портреты ее лидеров, если люди на секторах не перестанут "зиговать" с ними и вешать кельтские кресты".

Представитель FARE отметил, что упомянутый перечень - это не список "запрещенных символов", а образовательное пособие, который обращает внимание на возможные признаки дискриминационных проявлений на трибунах.

Он добавил, что стюарды не должны изымать красно-черные флаги у болельщиков.

"Мы вообще не имеем права ничего запрещать и не хотим этого делать. А на местах у стюардов бывает много перегибов, - отметил Клименко. - Мы стараемся проводить для них тренинги, но это в основном трудно - они часто меняются и формально подходят к своей работе".

Координатор FARE подчеркнул, что организация не называет ОУН и ее лидеров "ни фашистами, ни нацистами".

Напомним, 27 сентября Международная федерация футбола (ФИФА) применила санкции в отношении украинских болельщиков после матча Украина-Сан-Марино.

Санкции были применены за использование частью фанатов пиротехники неонацистских символов и герба дивизии "Галичина", однако в медиа распространилась ложная информация, будто причина санкций - флаг ОУН.

При этом оказалось, что в перечень расистских символов в буклете организации "Футбол против расизма в Европе" ( FARE ) действительно входит красно-черный флаг ОУН (бандеровской), портреты Степана Бандеры и Романа Шухевича и герб дивизии СС "Галичина".